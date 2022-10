In questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci con cittadini che vivono nelle immediate vicinanze di Potenza, a soli 3 o 4 km dal centro-storico, in contrada Faloppa ( si allega al comunicato una foto che rende l'idea delle condizioni del segnale in quella zona).



Lamentano la difficoltà enorme nel collegarsi a una rete internet, che gli dia la possibilità di svolgere con serenità la propria attività, che sia lavorativa o di studio o anche semplicemente ludica.

Non stiamo parlando di dotare queste abitazioni della fibra, ma almeno di assicurargli la possibilità di essere connessi con il 4G.



Come in Contrada Faloppa, lo stesso disservizio si registra in moltissime altre periferie del nostro comune.



Il “Digital divide” è un problema enorme della nostra regione, lo stiamo sperimentando in questi giorni a proposito di bonus gas, con le migliaia di domande in riferimento a cosa sia uno SPID o alla differenza tra una casella pec e una e-mail.



Per combattere questo fenomeno e dare a tutti i cittadini la possibilità di essere connessi e di utilizzare quindi i servizi che internet offre, è necessario fare il massimo sforzo.



L’art. 3 comma 2 della Costituzione, prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



Con lo sviluppo della tecnologia, infatti, il “diritto di accesso ad Internet” emerge quale nuovo diritto fondamentale.



Per questo motivo abbiamo protocollato una interrogazione al Sindaco di Potenza, Mario Guarente, invitandolo formalmente a far valere di fronte alle compagnie telefoniche, il diritto di accesso a internet dei nostri concittadini.



Interventi che portino internet nelle zone in cui non è attualmente accessibile, sono facilmente realizzabili dalle compagnie telefoniche, a costi irrisori.



Invitiamo dunque il Sindaco, a prendersi l’impegno insieme a noi consiglieri di organizzare un incontro con i rappresentati della compagnie e provider internet affinché gli stessi comprendano quanto sia importante il loro intervento per migliorare le connessioni ad internet di migliaia di cittadini che abitano le nostre contrade, e che troppo spesso devono accontentarsi di servizi di seconda o terza fascia.



Il gruppo consiliare de La Basilicata possibile al Comune di Potenza.