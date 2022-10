Con una delibera approvata nei giorni scorsi sono stati finanziati dalla Giunta regionale 13 interventi in campo ambientale, ed in particolare per il potenziamento delle infrastrutture verdi, la gestione delle risorse idriche e la bonifica di alcune discariche. La spesa complessiva prevista è di circa 7 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della riprogrammazione dei Fondi di sviluppo e coesione.







“Si tratta alcuni interventi – afferma l’assessore regionale all’Ambiente, territorio ed Energia Cosimo Latronico – immediatamente cantierabili, che si inseriscono in un più vasto programma di azioni che la Giunta regionale ha programmato per potenziare il sistema di infrastrutture verdi, rafforzare l’economia circolare e migliorare la gestione delle risorse idriche. Attraverso il progetto Fruilent Bas, la rete di fruizione lenta dei paesaggi, intendiamo valorizzare la vasta e diversificata ricchezza paesaggistica della Basilicata attraverso un modello possibile e innovativo, ovvero quello della mobilità lenta che permette una relazione più stretta con il territorio, che vede in questo caso il finanziamento dei progetti di sette Comuni. Prosegue anche l’impegno del governo regionale per completare la bonifica delle discariche, che ci consente di uscire dalle infrazioni comunitarie e di rafforzare nella nostra regione la qualità ambientale e l’economia circolare. Analogo interesse prestiamo alla migliore gestione delle risorse idriche, che in questo caso si concretizza con il finanziamento di due progetti dell’Eipli”.