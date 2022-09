“Speriamo che sia femmina”, in queste poche parole si riassumono tutto il nostro impegno e tutte le nostre speranze di questi intensi giorni di campagna elettorale.

Abbiamo lottato e creduto, sino all’ultimo, che questo risultato elettorale potesse concretizzarsi e, adesso, siamo orgogliosi di come la nostra leader, Giorgia Meloni, ci abbia guidato in questi anni affinché tutto questo potesse essere possibile, affinché una donna potesse avere la concreta possibilità di giungere al più alto scranno, quello della Presidenza del Consiglio.

Sono stati anni di costante e duro lavoro, anni di coerenza e determinazione che ci hanno permesso di maturare e poter ambire a risultati importanti, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale.

Sin dalla sua fondazione nel lontano 2012, grazie alla sapiente guida del nostro Gianni Rosa, Fratelli d’Italia ha sempre lottato in Basilicata per abbracciare e fare propri quegli ideali e quei valori che continuano a caratterizzarci e che sono e saranno sempre la stella polare del nostro operato.

Oggi, dunque, il raggiungimento di 983 voti (pari al 17,17%) nel nostro comune di Rionero in Vulture rappresentano, da un lato, un felice coronamento degli sforzi profusi, dall’altro, ed è questo il nostro modo di intendere gli eventi e le vittorie politiche, un concreto punto di partenza per poter rilanciare la nostra azione politica sul territorio e per poter prefigurarci sempre più alti obiettivi da raggiungere.

Ringraziamo di cuore tutte le cittadine e i cittadini di Rionero in Vulture che hanno contribuito al conseguimento di questo ragguardevole risultato, i quali hanno creduto in un partito e in un progetto politico che registra, al suo interno, il giusto coinvolgimento tra esperienze maturate sul campo e forze fresche e giovani pronte a dare linfa ad ogni battaglia futura.

Il nostro ringraziamento più sincero e affettuoso lo rivolgiamo, al contempo, alla squadra dei candidati di Camera e Senato nella sua interezza, che bene ci hanno rappresentato nei vari e molteplici appuntamenti su tutto il territorio regionale e, ovviamente, ai nostri eletti alla Camera, gli On. Salvatore Caiata e Aldo Mattia, e al Senato, il Sen. Gianni Rosa.

Sicuri di essere in grado di non tradire mai la fiducia dei nostri elettori e dei nostri concittadini, continueremo con rinnovata attenzione ad appassionarci alle esigenze e alle istanze provenienti dal basso, a lavorare fianco a fianco con il gruppo AREA, nostro punto di riferimento nella gestione organizzativa e nel rafforzamento dell’interconnessione già esistente tra i vari circoli di tutto il Vulture - Melfese - Alto Bradano.







Il Direttivo del Circolo

Fratelli d’Italia di Rionero in Vulture

Il portavoce

Pinto Franco