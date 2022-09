La storia degli ultimi 15 anni di politica nazionale e locale ha visto una serie di ribaltoni strettamente legati alla vita dei partiti e alla loro capacità o meno di captare, analizzare e affrontare i problemi sociali. I governi di destra si sono alternati a quelli di sinistra sull’onda di una continua ricerca di un equilibrio sociale che da anni è preda di una politca spesso improvvisata. Resite positivamente il caso Gallicchio, provincia di Potenza, un paese di 850 anime che vive la politica con autonoma passione e dedizione. Alla luce degli utlimi risultati elettorali, che hanno evidenziato altresì la sconfitta del centro sinistra anche in Basilicata, da alcuni lustri in questo piccolo paese e precisamente dal 2008, anno di fondazione del circolo locale del PD, si assiste alla vittoria costante del Partito Democratico che per quattro tornate elettorali di fila, 2008, 2013, 2018 e 2022 ha trascinato le coalizioni del centro sinistra ad una serie di vittorie nette sia alla Camera che al Senato, attestandosi sempre come primo partito. Era doveroso ringraziare tutti i cittadini che in questi decenni hanno dato risposte alla nostra politica che non si è mai vestita di protagonismo e che ha sempre cercato di confrontarsi guardando alle esigenze della gente senza perdere mai il buon senso del dialogo, dimostrando grande disponibilità verso una serie di tematiche importanti. Nel 2008 il PD si afferma al 57%, nel 2013 al 48.51%, nel 2018 al 43.20% e nel 2022 al 40.85. La politica deve uscire dal solco della propria confusione spesso legata ad atteggiamenti egodistonici che stridono con la verità dell’agire. Il Partito Democratico deve mettere al centro della propria agenda i problemi delle persone, analizzare e difendere il contesto socio economico immenso che questa regione possiede soprattutto a livello economico e in concomitanza di una grave crisi energetica. È necessario continuare a confrontarsi in modo diretto e sincero valorizzando il patrimonio politico che il PD possiede. Merito va ai candidati cel centro sinistra lucano per il loro impegno e per aver garantito un futuro politico al centro sinistra di questa regione. Il PD resta la seconda forza politica a livello nazionale ma non in Basilicata dove serve una riflessione profonda e sincera. Un grazie di cuore a tutti gli iscritti, agli amministratori con il senso veritiero del partito, ai dirigenti e simpatizzanti della sezione locale del PD di Gallicchio. Ad essi va il merito di un risultato che per la quarta volta di seguito probabilmente è gia Storia.



Direttivo Circolo PD Gallicchio