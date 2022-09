L’attuale sindaco di Carbone parla dei suoi progetti per il paese. a cominciare dal ponte di attraversamento del torrente Serrapotamo a valle dell’abitato di Carbone che è stato messo in sicurezza.

Un intervento resosi necessario per scongiurare problemi di stabilità a causa del deflusso dell’acqua nel periodo invernale e con l’obiettivo di salvaguardare le numerose contrade servite dalla strada.

Il primo cittadino Mariano Mastropietro ha affermato: “I lavori eseguiti hanno riguardato la messa in sicurezza dei piloni del ponte, poiché il deflusso delle acque, che durante il periodo invernale aveva ingrossato gli argini del torrente Serrapotamo, avevano scalzato parte delle fondamenta. L’intervento in oggetto è stato finanziato dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 202101014 del 14/12/2021, concernente interventi urgenti e prioritari relativi al ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale. L’importo del finanziamento è stato pari a 45.000,00 euro. Occorre, però, un’ulteriore azione. Entro il 15 settembre 2022 candideremo una richiesta di contributo dell’importo di 500,000 euro presso il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, relativamente alla voce “messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti”, al fine di porre in essere un intervento strutturale completo di definitiva messa in sicurezza della struttura. La progettazione prevede la ricostruzione della briglia di pari lunghezza del ponte e la sistemazione delle sponde con scogliera di protezione”.

Mastropietro ha affermato che i progetti di questi dieci mesi di amministrazione riguardano la messa in sicurezza e l’ammodernamento di strade ed edifici di proprietà dell’Ente al fine di incrementare l’offerta della ricettività locale e la presenza di strutture socio residenziali per le persone anziane. A luglio sono stati candidati, con la misura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli”, un progetto di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità rurale, che dalla SP40 conduce nelle località di Vullo e Bosco Vaccarizzo. L’azione si pone a servizio delle aziende agricole e consente anche l’accesso all’area attrezzata del Bosco Vaccarizzo”.

Ma si continua a pensare di portare a a termine la struttura dell’ex edificio scolastico per ospitare gli anziani e secondo lui , sarebbe un’ottima idea perchè si creerebbero opportunità occupazionali per i pochi giovani disoccupati che vivono in questo paese.

Ma soprattutto occorre valorizzare i prodotti tipici come la Pitta a Scanatur, la soppressata di fichi e il tartufo bianco del Serapotamo per la quale è stata organizzata come ogni annno la fiera - mercato del tartufo bianco del Serrapotamo il 31 ottobre ed il primo novembre 2022.

In passato quest’evento è stato arricchito da interessanti convegni e tavole rotonde dove si sono sono stati affrontati argomenti interenti questo prodotto, perchè unitamente allo sviluppo del turismo, la valorizzazione dei prodotti tipici può rilanciare l’economia di questo paese e di quelli limitrofi.

Biagio Gugliotta