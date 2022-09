"Ricordo al capogruppo del Pd in Consiglio regionale che non ha votato a favore della legge sul "gas gratis ai lucani", che stiamo predisponendo un bando anche per gli utenti che non sono raggiunti dal gas metano, proprio per dare un sostegno concreto alle famiglie della Basilicata. La nostra Regione, in tal modo, potrà essere l'unica in Europa a non subire le pesanti conseguenze dell'aumento senza precedenti del costo del gas per le famiglie. La Giunta regionale, nel contempo, sta lavorando anche ad un sostegno concreto alle imprese, prova ne è il bando odierno di 10 milioni di euro di fondi FSC per le imprese con l’obiettivo strategico dell'efficientamento energetico", lo afferma il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello. "Questo - dice Coviello - a dimostrazione che ben si conoscono quali sono gli spazi di manovra nell’ambito del quadro normativo vigente anche alla luce della fase contingente emergenziale. La verità è che il Pd ha accusato il colpo: tutta Italia elogia il modello Basilicata, elevato a modello anche dal Presidente PD della regione Toscana; ma soprattutto la legge per dare il "gas gratis ai lucani" mette in evidente imbarazzo il PD, perché dopo 30 anni di silenzioso governo di centro-sinistra, i cittadini lucani finalmente riceveranno un beneficio tangibile dalle attività estrattive. Il Pd ha capito la portata epocale di quanto stiamo facendo, teme il tracollo elettorale e il sorpasso dei grillini. Fare campagna elettorale sui problemi delle imprese lucane, problemi che implicano la competenza di diversi livelli istituzionali dimostra solo l'assenza di argomenti. Il governo regionale sta lavorando per attivare le interlocuzioni istituzionali e mettere in campo le procedure amministrative che la complessa materia richiede. Voglio ricordare a Cifarelli – conclude Coviello- che una valutazione della problematica in maniera superficiale potrebbe determinare la nullità di eventuali misure di aiuto che comporterebbe l’obbligatorietà del recupero a danno delle imprese che si intende aiutare. Ricordo ancora al consigliere Cifarelli che la vexata questio non attiene all’entità delle risorse della cui esistenza e consistenza siamo tutti edotti ma afferisce al corretto inquadramento nell’ambito delle discipline eurounitarie".