“Il caro-bollette che mette a rischio i conti delle famiglie e il futuro del tessuto produttivo del nostro Paese si risolverà in maniera strutturale quando avremo ottenuto il tetto massimo al prezzo del gas in sede europea. Per questo, ormai da settimane, Luigi Di Maio chiede con insistenza a tutte le forze politiche di conferire un mandato chiaro al presidente Mario Draghi, in modo da sostenerlo ai tavoli di trattativa che dovrà affrontare a breve. Recenti segnali ci dicono che l’obiettivo è a portata di mano: è bastata, infatti, l’apertura della Germania sulla proposta di fissare un price cap a far scendere il prezzo del gas alla borsa olandese”. Lo afferma Luciano Cillis, candidato per Impegno Civico con Luigi di Maio come capolista al Senato nel collegio Basilicata.



“Purtroppo il trio sfascia conti Salvini-Meloni-Berlusconi è ancora ostaggio dei rapporti stretti con Putin e non ha alcuna intenzione di contrastare gli interessi russi – aggiunge – anche se questo ha effetti deleteri per i cittadini italiani, che continuano a pagare a caro prezzo il ricatto di Mosca, e per la guerra, che in questo modo continua ad essere finanziata con i soldi delle nostre bollette”.



“Intanto che conduciamo questa battaglia a livello europeo, dobbiamo mettere in sicurezza famiglie e imprese dai nuovi picchi di prezzo dell’energia previsti per l’autunno-inverno. Per questo Impegno Civico propone di approvare, con il primo consiglio dei ministri della nuova legislatura, il decreto Taglia-Bollette che riduce dell’80% i costi energetici delle imprese almeno fino a fine anno. Grazie poi al grande lavoro fatto dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, entro il 2023 saremo in grado di non dipendere più dal gas russo e dunque di liberare l’Italia dai ricatti di Putin” conclude Cillis (Impegno Civico).