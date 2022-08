Questa mattina il Movimento 5 Stelle di Basilicata ha presentato la lista delle sue candidate e dei suoi candidati per le prossime Politiche.

Capolista alla Camera è il senatore uscente, nonché referente regionale del M5S - Basilicata, Arnaldo Lomuti. Seguono, in lista, Arjana Bechere ed Eustacchio Ruggieri. Viviana Verri, già sindaca di Pisticci, è invece candidata all'uninominale alla Camera.

Apre la lista al Senato Mario Turco, senatore uscente, nonché sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Segue la senatrice uscente Agnese Gallicchio. All'uninominale al Senato, invece, è candidato Antonio Materdomini, presidente del consiglio comunale di Matera.

Il Movimento 5 Stelle, inoltre, ha inaugurato la sede del comitato elettorale, a Potenza (via Isca del Pioppo, 7/A) che, già a partire da domani, ospiterà tutte e tutti i cittadini che vorranno condividere idee, istanze e/o informarsi sulle iniziative della campagna elettorale.

Il Movimento 5 Stelle lucano scende in campo con tutte le sue energie, forte di un solido e articolato programma incentrato sulle tematiche sociali portate avanti da Giuseppe Conte: unica alternativa a quella proposta da tutte le altre forze politiche, finanche dalla fantomatica agenda Draghi.

L'agenda 5 Stelle, invece, guarda agli ultimi, ai precari, ai giovani, alle donne, alle piccole e medie imprese, alla scuola, alla transizione energetica e a una sanità efficace, non lottizzata dai partiti.

Sarà un'intensa campagna elettorale, che vedrà i candidati pentastellati diffusi e presenti su tutto il territorio lucano con gazebo, banchetti e tanto entusiasmo.

In programma, un tour della nostra regione a bordo di un camper, che vuole essere un'occasione di incontro, di ascolto e di confronto con le cittadine e i cittadini. Il Movimento 5 Stelle lucano ha già scelto di schierarsi "dalla parte giusta".