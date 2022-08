Strumentalizzazioni e campagna elettorale perenne sul tema delle concessioni demaniali marittime di Basilicata, è ora di terminare questa vergognosa strategia politica.

Questo centro destra ha fallito sulla questione, non è stato in grado di traghettare le imprese balneari verso la normale applicazione della legge sulla concorrenza per l’uso delle aree demaniali.

Tutte le aziende di gestione demaniale esercenti e quelle che aspettano il loro turno da anni, devono ribellarsi alla logica della menzogna politica per fini elettorali, non hanno saputo dare risposte tocca ad altri gestire il momento storico di transizione del comparto.

E’ arrivato ilo momento che Maratea, Policoro, Nova Siri, Rotondella, Scanzano, Pisticci e Bernalda capiscano l’importanza della determinazione autonoma delle scelte in campo di demanio marittimo.

L’interesse pubblico in termini economici e di programmazione territoriale deve essere esercitato secondo priorità locali, le Comunità locali hanno il diritto di gestire al meglio il proprio territorio.





CHIAPPETTA MANUEL, candidato alla Camera dei Deputati per il partito di Europa Verde