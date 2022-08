L’assessore Francesco Cupparo, delegato per Forza Italia, ha presentato oggi le liste del partito. Al collegio uninominale del Senato per la coalizione del centrodestra è candidata Elisabetta Alberti Casellati. Al proporzionale per il Senato: Francesco Piro e Raffaella Calia; per la Camera: on. Michele Casino, Rosanna Gruosso e Gerardo Bellettieri.



E’ una squadra – ha commentato Cupparo – che è rappresentanza di territori, di esperienze amministrative, di sensibilità politiche, civili e culturali, secondo i principi affermati dal Presidente Berlusconi e dal coordinatore nazionale che sono alla base della scelta dei candidati in tutti i collegi. Una squadra di candidati prima di tutto al servizio del partito e che sarà supportata da tutto il partito per il successo di Forza Italia e del centrodestra. Come ripete il Presidente Berlusconi il centrodestra è vincente se Forza Italia diventa trainante per la coalizione a partire dai territori.