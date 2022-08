"Lo sport ricopre un importante ruolo di coesione sociale ed è fondamentale per la diffusione di uno stile di vita sano non solo tra i più giovani. I ragazzi di oggi sono i cittadini di domani, e i giovani sportivi sono un capitale su cui l'Italia deve investire il proprio futuro. A una sinistra che offre la liberalizzazione delle droghe, Fratelli d'Italia risponde con il “diritto allo sport” che garantirà la possibilità ai più giovani di mettere a frutto il loro talento sportivo. Come sostiene Giorgia Meloni, lo sport sarà per il futuro governo di centrodestra un investimento strategico. Per il bene loro e della nostra Italia".



Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Caiata.