“Il nostro è un gruppo civico e tale rimarrà anche per le prossime consultazioni elettorali, con pieno appoggio alle forze politiche di centro-destra che prenderanno impegni seri e concreti per la Città di Policoro e dell’intero comprensorio”.

Dopo i risultati della campagna elettorale di Giugno e l’insediamento da più di un mese del sindaco Enrico Bianco e della sua squadra, la lista policorese di Impegno Comune indica il percorso per il futuro, in vista dell’imminente rinnovo delle cariche politiche a livello nazionale del 25 Settembre.

“Non ci sono nomi da esprimere al momento - prosegue la nota - ma sicuramente qualsiasi tipo di appoggio NON ci sarà verso chi ha già tradito la nostra Policoro, ma verso chi prenderà seri impegni con la terza città della Basilicata, che merita la giusta considerazione da parte di tutti: non appoggeremo chi prometterà ma non manterrà. Lo dobbiamo ai nostri cittadini e ai nostri figli”.

“Dai futuri parlamentari ci aspettiamo enorme considerazione per quelle che sono le tematiche legate al territorio policorese e all’intero metapontino. Dall’ ambiente alla produttività, passando per lo sviluppo del turismo (scolastico, culturale e naturalistico) e alla sanità fino al supporto per quelle grandi opere che risulteranno essere volano per il rilancio di un comprensorio, in cui Policoro si pone come naturale capofila, determinante non solo per la Regione Basilicata ma per tutto il sud Italia”. “Le sfide che ci aspettano - conclude la nota - sono di fronte a noi, le vediamo nettamente e non possiamo sottovalutarle. La nuova amministrazione comunale di Policoro ha grosse ambizioni ma per realizzarle l’impegno oltre che dei diretti interessati sarà di tutti coloro i quali amano e credono in questo territorio”.