“Come Regione Basilicata esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà alla Pm della direzione distrettuale Antimafia di Potenza, Anna Gloria Piccininni, alla quale - dopo una serie di minacce arrivate nelle scorse settimane in quanto titolare dell'inchiesta sull'esistenza di organizzazioni mafiose nel Metapontino - è stata assegnata la scorta dal ministero dell'interno. La Regione ringrazia la Pm, le forze dell'ordine e tutti coloro che ogni giorno si battono per la legalità in terra lucana".







Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.