24/07/2022 - Guida Uil Scuola su assunzioni: 626 in Basilicata

La UIL Scuola ha predisposto una guida aggiornata sui criteri e le modalità di assunzione del personale docente e ATA per l’a.s. 2022-2023 con indicazioni operative per espressione preferenze provincia.



Le nuove assunzioni: 94.130 in tutta Italia, di ...-->continua