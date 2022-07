La Voce della Politica

21/07/2022 - Migranti, Avviso Pubblico per gestione centro Alto Bradano

E’ stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai soggetti lavoratori migranti che approdano nelle aree dell’Alto Bradano per il periodo agosto-ottobre...-->continua

21/07/2022 - Basilicata. Legalità, insediati i due Osservatori

“Essere qui oggi, insieme a tutti voi, per questa cerimonia di insediamento dei due Osservatori rappresenta un importante tassello che va a rendere più concreta l’opera di promozione e sensibilizzazione dei principi di legalità e sicurezza del territorio già a...-->continua

21/07/2022 - Consorzio ASI, per la Cisl Fp necessario fare chiarezza sulla gestione della liquidità

La Cisl Fp Basilicata sollecita il pagamento del trattamento di fine rapporto agli ex dipendenti del consorzio industriale di Potenza e chiede al comitato di sorveglianza e alla Giunta regionale di valutare le spese per assunzioni e consulenze da parte della s...-->continua

21/07/2022 - Peppino Brescia su crisi di Governo

Mai come questa volta, sono completamente d'accordo con Enrico LETTA.

Affossare il governo Draghi in uno dei momenti più difficili della vita politica, economica, sanitaria e sociale dell'Italia, è PURA FOLLIA!

Un ritorno ai primordiali istinti populi...-->continua

21/07/2022 - San sago: domani consiglio comunale aperto a Tortora

La Regione Calabria ha indetto la Conferenza di servizi decisoria in relazione al Riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale “ Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non “ nel Comune di Tortora ( CS) - società Co.Gi.Fe.srl” e la Struttura Tecnica...-->continua