Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza (11 voti favorevoli, quelli di Lega, Idea, Bp, FI, FdI, Gm e 8 voti contrari, quelli di IV, M5s, Pd e Pl) il disegno di legge "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata - A.R.P.A.B.”.

Sì a maggioranza anche per il disegno di legge "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 dell'Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano". L’atto è stato licenziato con 13 voti favorevoli quelli di Lega, Idea, Bp, FI, FdI, Gm, Pl e Pd, e 5 astensioni: IV e M5s.

Licenziato a maggioranza il Ddl "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 dell'Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato- Piccole Dolomiti Lucane". Il provvedimento ha ottenuto 11 voti favorevoli di Lega, Idea, Bp, FI, FdI, Gm e 4 contrari di Pl, M5s, e Pd.

Via libera a maggioranza anche per il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T), con 11 voti favorevoli di Lega, Idea, Bp, FI, FdI, Gm, e 4 astenuti, quello di Iv e M5s e per il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A) che ha ottenuto 11 voti favorevoli quelli di Lega, Idea, Bp, Fi, FdI, Gm, e 4 contrari Italia Viva, M5s, Pd.