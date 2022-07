Una breve lettera firmata da oltre100 amministratori lucani di cui 40 sindaci per chiedere a Mario Draghi e al Parlamento di mettere al primo posto il bene del Paese, in un momento particolarmente delicato.

Gli amministratori lucani fanno sentire la propria voce indirizzando la loro richiesta di continuità e stabilità direttamente al Premier: “le chiediamo di rimanere, un atto di coraggio e generosità” si legge nel documento.







L’iniziativa, nata spontaneamente tra gli amministratori locali, è stata promossa dal Sindaco Antonio Rubino e dalla consigliera Valentina Celsi con la collaborazione di ANCI. Riunisce sindaci, consiglieri e assessori di un congruo numero di Comuni della Basilicata, in maniera trasversale, manifestando un’esigenza comune degli Enti Locali, che per loro natura si trovano in prima linea di fronte a comunità, spesso molto provate; tanto più oggi: con le gravi incertezze portate dalla nuova ondata pandemica e dalla crisi energetica in atto.











Dalla lettera emergono con chiarezza le esigenze di continuità e stabilità di cui gli amministratori necessitano per continuare a portare sui territori progettazione e programmazione di respiro più vasto al fine di costruire un nuovo clima di fiducia nel futuro.







Le sottoscrizioni alla lettera sono tuttora aperte, gli amministratori invitano alla sottoscrizione sindaci e consiglieri utilizzando il seguente link: https://forms.gle/tUYFg2DDx6oJYJoZ7











Questo il testo della lettera, con le prime sottoscrizioni:







“Amministratori locali e Sindaci hanno affrontato la prima e più terribile ondata della pandemia e lo hanno fatto in prima linea, immersi in un profondo sgomento e senso di solitudine.



Chi amministra un Ente Locale sa quanto sia importante oggi avere un Governo autorevole e nel pieno delle sue funzioni in una fase straordinaria dello scenario internazionale (guerra in Ucraina, scadenze Pnrr, crisi energia …) perché chi amministra un ente locale è quotidianamente posto di fronte ai problemi della propria comunità.







La recrudescenza del Covid, la crisi energetica, la difficoltà nel reperimento delle materie prime, i costi sempre più alti stanno mettendo in affanno comunità già provate, che però vogliono trovare ancora la forza, l’energia di avere fiducia nel futuro.



E’ un momento delicato, in cui è necessario non interrompere la relazione tra Parlamento e Comunità Locali, e procedere nell’affrontare nodi politici e programmatici che disegneranno il futuro di tutti noi.







Le chiediamo, Presidente Draghi, di guardare alle piccole e numerose comunità locali che formano il Paese, e la Basilicata in particolare, con quel senso di responsabilità che ha distinto il suo operato e di non lasciare soli gli amministratori locali. Allo stesso modo chiediamo con forza al Parlamento tutto di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni.







I Comuni, i Sindaci e gli amministratori locali, le comunità hanno bisogno di stabilità oggi più che mai. Hanno bisogno di continuare a rinforzare la visione di un futuro migliore, e non sarebbe possibile senza continuità a livello di Governo.







Le sue dimissioni sono state un atto di coraggio di un uomo libero, le chiediamo di rimanere: un atto di coraggio e generosità ancora più grande”.







Gli amministratori locali di Basilicata







Antonio Rubino - Sindaco di Moliterno



Luigi De Lorenzo - Sindaco di Aliano



Valentina Celsi - Consigliere Comunale Policoro



Filippo Luberto - Sindaco di Grassano



Mario Petracca - Assessore Comune di Pisticci



Piermario Pancaro - Consigliere Comune di Nova Siri



Fausto De Maria - Sindaco di Latronico



Pietro Rasulo - Assessore Comune di Stigliano



Carmine Lisanti - Sindaco di Ferrandina



Filippo Sinisgalli - Sindaco di Missanello



Marco Pinto - Consigliere Comune di Aliano



Rossana Musacchio Adorisio - Consigliere Comunale Maschito



Franco Micucci - Sindaco di Stigliano



Vincenzo Ligorio - Consigliere Comunale di Policoro



Pasquale De uise - Sindaco di Spinoso



Fabio Disabato - Consigliere Comune di Montescaglioso



Emanulele Panarelli - Consigliere Comune di Montescaglioso



Giuseppe Maiuri - Consigliere Comune di Policoro



Giovanni Petraglia - Consigliere Comune di Stigliano



Dino Filippo - Assessore Comune di Stigliano



Rocco Guarino - Presidente ALI Basilicata, Presidente Prov. Potenza



Salvatore Cosma - Sindaco di Tursi



Rossana Florio - Vicesindaco Comune di Pisticci



Michele Di Mauro - Consigliere Comune di Tramutola



Saverio Lapadula - Consigliere Comune di Moliterno



Donato Sperduto - Sindaco Comune di San Fele



Giuseppe Soranno - Sindaco Comune di Salandra



Rocco Scannone - Consigliere Comune di Moliterno



Vincenzo Destino - Presidente del Consiglio Comune di Melfi



Antonio Fornabaio - Consigliere Comune di Stigliano



Mario Antonio Imperatrice - Sindaco San Martino d’Agri



Francesco Mastrandea - Sindaco Comune di Forenza



Gerardo Larocca - Sindaco Comune di Brindisi di Montagna



Michele Metallo - Sindaco Comune di Ruvo del Monte



Nicola Valluzzi - Sindaco Comune di Castelmezzano



Antonio Rizzo - Sindaco Comune di Viggianello



Arturo De Filippo - Sindaco Comune di Calciano



Gianni Pittella - Sindaco Comune di Lauria



Rocco Guarino - Consigliere Comune di Albano di Lucania



Senatro Di Leo - Sindaco Comune di Montemurro



Viviana Cervellino - Sindaco Comune di Genzano di Lucania



Michele Piccinni - Consigliere Comune di Miglionico



Antonio Murano - Sindaco Comune di Barile



Paolo Campanella - Sindaco Comune di Castelluccio Inferiore



Fernando Scattone - Sindaco Comune di Acerenza



Alessandro Panico - Assessore Comune di Melfi



Maria Filomena Graziadei - Sindaco Comune di Anzi



Andrea Petruzzi - Vicesindaco Comune di Anzi



Gianni Lettieri - Sindaco Comune di Picerno



Vincenzo Lacopeta - Sindaco Comune di Craco



Carmen Salandra - Assessore Comune di Acerenza



Fabio Marcante - Sindaco Comune di Trecchina



Vince D’Andrea - Presidente del Consiglio Comune di Sant’Arcangelo



Marco Guarini - Sindaco Comune di Trivigno



Nicola Massimo Morea- Sindaco Comune di Irsina



Mariangela Coringrato - Sindaco Comune di Fardella



Donatello Mancaniello - Consigliere Comune di Acerenza



Nicola Cavallo - Consigliere Comune di Sant’Arcangelo



Pietro Salerno - Presidente del Consiglio Comune di Garaguso



Michele Gioiello - Vicesindaco Comune di Oppido Lucano



Domenico Evangelista - Consigliere Comune di Oppido Lucano



Romano Triunfo - Sindaco Comune di Abriola



Valentina Viola - Sindaco Comune di Chiaromonte



Umberto Vita - Sindaco Comune di Satriano di Lucania



Anna Lisa Guarino - Consigliere Comune di Missanello



Ippolita Sinisgallo - Assessore Comune di Stigliano



Aldo La Vecchia - Vicesindaco Comune di Missanello



Domenico Calabrese - Consigliere Comune di Bernalda



Francesco Comanda - Sindaco Comune di MIglionico



Margherita Camillotto - Consigliere Comune di Missanello



Enzo Piccini - Consigliere Comune di Bernalda



Daniel Carbone - Consigliere Comune Bernalda



Carmine Nigro - Sindaco Comune di Gorgoglione



Tina Sinisgallo - Assessore Comune di Stigliano



Domenico Albano - Sindaco Comune di Pisticci



Antonio Racioppi - Consigliere Comune di Spinoso



Giuseppe Santochirico - Consigliere Comune di San Mauro Forte



Vanessa Rainò - Consigliere Comune di San Mauro Forte



Angelo Zambrino - Vicesindaco Comune di Moliterno



Rosa Savina Di Leo - Consigleire Comune di Missanello



Eliana Ambrosio - Consigliere Comune di Missanello



Pasquale Cataldi - Consigliere Comune di Missanello



Egidio Cirigliano - Assessore Comune di Castelsaraceno



Antonio Zaffarese - Consigliere Comune di Pisticci



Nuario Fortunato - Consigliere Comune di Paterno



Nicola Lopatriello - Consigliere Comune di Policoro



Pasquale Autera -Consigliere Comune di San Mauro Forte



Marco Diluca - Vicesindaco Comune di San Mauro Forte



Mario Lardo - Consigliere Comune di Spinoso



Vincenzo Petrocelli - Consigliere Comune di Spinoso



Nicola Savino - Sindaco Comune di San Mauro Forte



Fabio Ambrico - Consigliere Comune di San Mauro Forte



Francesco Mancini - Sindaco Comune di Pomarico



Angelo Zizzamia - Consigliere Comune di Ferrandina



Alessandra Ruvo - Assessore Comune di Pisticci



Maria Teresa Sileo - Vicesindaco Comune di Grassano



Angela Ianneo - Consigliere Comune di Missanello



Roberto Allegretti - Consigliere Comune di Missanello



Pierluigi Di Biase - Assessore Comune di Ferrandina



Beatrice Difesca - Assessora Comune di Pomarico



Giuseppe Di Sanzo - Vicesindaco Comune di Montalbano



Giuseppe Montesano - Sindaco Comune di Tricarico