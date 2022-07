“All’indomani del significativo risultato elettorale del sindaco Bianco, vediamo già nascere la nuova giunta, composta da donne e uomini giovani e apprezzati dalla comunità.



Voglio augurare loro un buon lavoro , alla luce degli impegni che la città di Policoro, luogo rinomato per la sua vocazione turistica , dovrà affrontare nei prossimi anni.”



Così il consigliere Quarto che sottolinea:



“Speriamo in una proficua interlocuzione e collaborazione tra istituzioni locali e regionali , affinché la programmazione delle risorse regionali rinvenienti da finanziamenti statali ed europei, sia volano di sviluppo per Policoro , come per tutti i comuni lucani dinamici e produttivi. “