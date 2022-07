Nell’ambito della visita del Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, Carmine Cicala a Buenos Aires, si è svolto nella giornata di sabato un incontro di carattere operativo con la Federazione delle Associazioni della Basilicata in Argentina (F.A.B.A.). Numerosi i presidenti delle Associazioni che vi hanno partecipato, oltre a coloro che a causa della distanza territoriale si sono collegati in video conferenza.



Si è discusso di operatività delle Associazioni nell’imminente futuro e di progettazione, una progettazione che deve avere per il Presidente Cicala “l’impronta giovanile che rinnovi l’interesse e lo spirito di volontariato, elenento essenziale dell’anima associativa”.



“La necessità che si faccia ricorso ad un nuovo metodo organizzativo - ha sottolineato il presidente Cicala - è finalizzata all’adattamento alle esigenze richieste dai nuovi contesti sociali ed economici che vedono maggiormente protagoniste le nuove generazioni. È opportuno creare delle reti di interscambio, sì culturali, ma anche basate su relazioni economiche e produttive”.



Un clima di empatia si è stabilito fra i partecipanti e il Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, rendendo la riunione costruttiva e propositiva: nuove idee e contenuti sono stati manifestati.

Cicala ha concluso la riunione raccogliendo i vari stimoli in un’atmosfera di consenso generale.