Con una nota inviata al sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, al segretario generale del Comune ed al responsabile competente dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Vito Tedesco, segretario del locale circolo del Partito Democratico, per segnalare quello che ha definito un disservizio sui pagamenti della Tari.



La nota integrale



Come lo scorso anno, siamo qui ad evidenziare il ritardo con il quale viene consegnata, ai cittadini di Maratea, la Tassa sui rifiuti (Tari) relativa all’anno 2022.

La Giunta Comunale con delibera n. 16 del 11/02/2022 ha disposto il pagamento della Tari per l’anno 2022 con l’applicazione delle stesse tariffe previste per il 2021.

Orbene, nonostante l’approvazione delle tariffe sia avvenuta nel mese di febbraio gli avvisi di pagamento, con scadenza entro il 16 giugno 2022 sia per il saldo della prima rata che per il pagamento in unica soluzione, sono state consegnate, nelle case della maggior parte dei cittadini di Maratea, il giorno 17 giugno 2022.

Il giorno successivo, sabato 18 giugno, lunghe code di cittadini si sono formate davanti agli uffici postali di Maratea Centro ed Acquafredda con la gente che arrabbiata e basita per l’incapacità dimostrata, ancora una volta, dall’ Amministrazione Comunale non riusciva a spiegarsi la motivazione di questo reiterato comportamento vessatorio.

A tutto questo si aggiunga che vengono addebitate al cittadino anche le spese di preparazione che servono a compensare un’altra delle incapacità dell’ Amministrazione, perché per “velocizzare il servizio di notifica” è stato affidato all’esterno, ovviamente dietro compenso, il “servizio di stampa, piegatura ed imbustamento dei documenti”.

Siamo a chiedere al Sindaco Stoppelli che deliberi la non applicazione delle sanzioni previste per il pagamento in ritardo della prima rata o del versamento in unica soluzione essendo la mancanza ascrivibile unicamente all’incapacità organizzativa dell’Amministrazione Comunale. Osservando semplicemente il timbro postale apposto sulle buste contenente gli avvisi di pagamento si evince che sono state consegnate nel pomeriggio del 08 giugno 2022 all’ufficio postale di Tortora (CS) che come tutti dovrebbero sapere si trova in Calabria e pertanto i tempi di recapito a Maratea (PZ) Basilicata si allungano enormemente. Possibile che questa difficoltà sia sconosciuta soltanto agli amministratori di Maratea che dimostrano, ancora una volta, la scarsa attenzione alle ricadute sui cittadini delle scelte effettuate.



Il Segretario del Circolo PD di Maratea, Vito Tedesco