"Si tratta di una precisa scelta di campo a sostegno delle famiglie lucane” spiega l’assessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Francesco Fanelli, commentando l’approvazione in Giunta Regionale dell’Avviso Pubblico per il sostegno ai servizi di asili nido relativamente all’Anno Socioeducativo 2021-2022.L’Avviso prevede l’erogazione di un sostegno economico, chiamato “Buono Servizio”, a beneficio delle famiglie con minori, di età compresa tra 0 e 36 mesi, del valore massimo di 3.600 euro e dà la possibilità ai genitori di accedere con maggiore facilità ai servizi dedicati al benessere dei bambini e delle loro famiglie.







“Si conferma l’impegno di questa legislatura rivolta al benessere dei cittadini, a partire da quelli più piccoli, che devono essere accompagnati e sostenuti nella crescita sin dai primi mesi di vita. Attraverso il “Buono Servizio” intendiamo contribuire ad alleggerire il peso che le famiglie lucane si trovano a sostenere in un momento di crisi caratterizzato da un vertiginoso aumento del costo della vita e da una significativa riduzione delle disponibilità economiche” – ha aggiunto l’assessore.







Il contributo economico sarà calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare, alla presenza di altri minori e di persone con disabilità e altri fattori, per cui sarà stilata una graduatoria che terrà conto anche di indicatori di fragilità economica e sociale dei richiedenti.







L’Avviso è finanziato con le risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020 che complessivamente ammontano a € 365.818,23.







I termini per la presentazione delle istanze vanno dalla data della pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata fino al 30/06/2022. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura saranno rese disponibili sulla sezione Avvisi e bandi del sito della Regione Basilicata.