Con una delibera approvata oggi, la Giunta regionale ha confermato il finanziamento di 375 mila euro assegnato al Comune di Matera a valere sui fondi FESR (Asse 4, Energia e mobilità urbana – Azione 4, Sistemi di trasporto intelligenti) rimodulando, come previsto dal Comitato di Sorveglianza, la scheda tecnica del progetto denominato “Sistema d’infomobilità e gestione del traffico e dei servizi di trasporto in ambito urbano ed extraurbano”, che prevede la realizzazione, entro l’ottobre del 2023, “di un primo intervento organico e coordinato sul complesso sistema della mobilità in ambito urbano ed extraurbano da realizzare nella città di Matera”.







Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la smart mobility mediante interventi atti ad incentivare l’adozione di sistemi digitali di mobilità sostenibile (car sharing, bike sharing, trasporti a domanda, city logistics) a basso impatto ambientale nonché si propone di ottimizzare gli spostamenti al fine di ridurre il traffico veicolare. Tali obiettivi saranno raggiunti anche attraverso l’implementazione di un sistema integrato di infomobilità ovvero mediante l’utilizzo di sistemi tecnologici della mobilità in grado di dialogare con il cittadino.



Attraverso una APP sarà possibile conoscere in tempo reale le informazioni riguardanti la mobilità cittadina per ottimizzare i tempi di percorrenza per il raggiungimento di determinate aree (stalli per disabili, stalli per carico e scarico merci, postazioni di ricarica veicoli elettrici etc.). Le informazioni raccolte dall’Amministrazione attraverso il sistema di infomobilità saranno utilizzate per scopi di ricerca e come supporto per valutare ed effettuare opportune scelte per interventi futuri.







Il progetto del sistema integrato di infomobilità prevede l’attivazione di un “Sistema di mobilità sostenibile con incentivazione all’utilizzo di veicoli elettrici”, di “Sistemi tecnologici per la segnaletica intelligente, sensoristica stradale e sistemi tecnologici di supporto per persone ipovedenti” oltre che la realizzazione “di un portale unico di infomobilità nella città di Matera e di una APP per l’accesso e l’utilizzo del portale a disposizione del cittadino”.







“Si tratta di un altro tassello che permetterà di migliorare e potenziare la mobilità sostenibile in Basilicata, ha commentato l’Assessore alle Infrastrutture Merra, a cui, a breve, si aggiungeranno ulteriori investimenti nel settore, per proseguire su un percorso virtuoso di innovazione tecnologica e integrazione dei servizi, a favore dell’utenza e della sostenibilità ambientale”.