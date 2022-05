Si è tenuto stamattina in via Verrastro un incontro tra il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e i sindaci del Vulture Melfese. L’incontro ha messo al centro tutte le priorità dell’area, tra cui il Parco del Vulture, che è stato uno dei punti della approfondita discussione.



“Vogliamo dare grande importante a tutte le aree che compongono la nostra bellissima e poliedrica regione. L’ascolto dei territori e dei sindaci è fondamentale e adesso, dopo l’approvazione del bilancio, avrò un dialogo sempre più serrato con tutte le realtà territoriali. L’obiettivo è ascoltare le esigenze e dare risposte, come nel caso - tra gli altri - del Parco del Vulture, che è uno dei motori turistici e naturalistici della Basilicata, che ha sicuramente grandissime potenzialità inespresse. Non solo, ma con il progetto di Monticchio possiamo accendere l’attenzione di tutto il turismo internazionale su un’area davvero unica, ricca della risorsa più importante del nostro territorio, l’acqua. Vogliamo mettere a regime tutte le opportunità che offre questo territorio, approfondire tutte le criticità e immaginare una strategia per superare il sottoutilizzo del Vulture Melfese, da ogni punto di vista. Dobbiamo creare le opportunità per i giovani lucani, per costruire qui il proprio futuro”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.