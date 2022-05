Si è svolto oggi un ulteriore sopralluogo sulla Basentana, da parte dell’assessore alle infrastrutture, Donatella Merra. Un’altra ispezione è stata già programmata per il 15 giugno, in vista dei risultati attesi per la stagione estiva. “La svolta necessaria ad inver... -->continua

19/05/2022 - Italia Viva Basilicata: “Bene Patto per Melfi su cui insiste l'on. Moretto”

“Sì al ‘Patto per Melfi’: è importante non abbassare la guardia e continuare a insistere sul Governo nazionale affinché preveda una serie di iniziative per tutelare nel prossimo futuro i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Melfi e il suo indotto. Per q...-->continua