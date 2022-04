“Assistere alla smentita delle promesse dell’ex assessore all’agricoltura Baldassarre da parte del suo successore Cupparo è imbarazzante e avvilente. Le lotte intestine del centrodestra lucano, evidentemente allo sbando, si consumano sulla pelle delle 18mila imprese del comparto primario della nostra regione che chiedono un impegno concreto. I vertiginosi aumenti energetici e delle materie prime necessarie per produrre cibo e alimenti mettono a dura prova le aziende dell’agroalimentare lucano”. Lo dichiara il deputato Luciano Cillis, esponente M5S in commissione Agricoltura a Montecitorio, in merito alla diatriba sui 10 milioni di euro stanziati e poi spariti dal bilancio regionale per sostenere il comparto agricolo.







“C’è gente che siede in maggioranza e si comporta come se fosse all’opposizione, come Baldassarre, e altri come il consigliere Quarto che dovrebbero tutelare e adoperarsi per difendere gli interessi degli agricoltori, peraltro espressione di Coldiretti Basilicata, che però si limita a fare il passacarte del presidente Bardi – aggiunge Cillis – La realtà è che ogniqualvolta un assessore all’agricoltura sale sul palco di una manifestazione di Coldiretti promette cielo e terra per poi, alla prova dei fatti, lasciare tutti con un pugno di mosche in mano”.







“Chi occupa gli scranni del consiglio regionale e ha davvero a cuore il comparto agricolo lucano – prosegue – faccia sentire la propria voce e contribuisca con i fatti a supportare l’assessore Cupparo. Delle discussioni interne al centrodestra gli agricoltori della Basilicata non sanno che farsene. Dal Ministero delle Politiche agricole, con non poco sforzo per il bilancio nazionale, giungono risorse e opportunità di crescita, sviluppo e occupazione. Dalla Giunta Bardi solo chiacchiere, promesse disattese e vacue discussioni” conclude Cillis (M5S).