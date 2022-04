La Basilicata ambientale con i suoi parchi, i calanchi, i prestigiosi beni culturali e architettonici, caratterizzata da paesaggi incontaminati e tanto altro in mostra alla Borsa internazionale del turismo. Presentato a Milano il progetto “Ambiente Basilicata”, un marchio di destinazione su cui puntare per attrarre flussi turistici alla ricerca di esperienze uniche ed emozionali. L’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico ha spiegato le potenzialità dell’offerta turistica in Basilicata, le sue tante mete e le sue peculiarità.



Un’occasione, quella della fiera internazionale, per far conoscere a un pubblico di esperti del settore turistico, il progetto sperimentale su Monticchio laghi finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che coinvolgerà l’intero sistema dei borghi dell’area del Vulture. Fondamentale per Latronico il protagonismo degli enti locali e dei privati, di una rete di attori sul territorio per un lavoro sinergico con l’obiettivo di promuovere la Basilicata, terra dal fascino straordinario e senza tempo.