“A nome del governo regionale e di tutti i cittadini lucani, esprimo un sentito ringraziamento al Generale Figliuolo per l’impegno e la passione che ha investito per consentire all’Italia di raggiungere risultati importanti nella gestione pandemia. Alle Regioni e a tutte le altre istituzioni coinvolte nei processi legati all’emergenza, ha saputo garantire la massima attenzione, oltre alle risorse e ai mezzi necessari per la campagna vaccinale. Siamo orgogliosi delle radici lucane del generale Figliuolo e siamo certi che continuerà a servire il Paese con l’energia, la determinazione e i valori che lo contraddistinguono”.







È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel ringraziare per il lavoro svolto il generale Francesco Figliuolo che da domani 1° aprile non ricoprirà più l’incarico di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.







“Al generale Tommaso Petroni, nominato direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, auguriamo buon lavoro sperando di lasciarci al più presto alle spalle l’emergenza sanitaria”.