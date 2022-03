Con grande emozione, comunico ufficialmente che la struttura ospedaliera di Muro Lucano sarà Ospedale di Comunità e hub di telemedicina di riferimento per l’intera Basilicata Nord Occidentale.



Dopo anni di battaglie, siamo riusciti ad accendere un importante faro sull’ Ospedale San Gerardo Maiella che ha portato ad uno storico risultato grazie al dialogo costante con la Regione Basilicata ma, in particolare modo, l’elemento di successo è stato il lavoro svolto dalla mia Amministrazione che ha dimostrato la grande utilità del nosocomio con i fatti, ovvero, con le azioni messe in campo tramite le attività vaccinali.







Avremo un ospedale funzionante h24 e sette giorni su sette con assistenza sanitaria e sociosanitaria, grazie alla compresenza di medici, infermieri e assistenti sociali e la struttura farà da ponte tra cure di primo e secondo livello, dove, saranno presi in carico prevalentemente i pazienti cronici. Ancora, l’hub di telemedicina diventa elemento innovativo e di fondamentale importanza. In questo mosaico, centrale sarà l’infermiere di famiglia, che assicurerà l’assistenza in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera, perseguendo l’integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei professionisti.







L’apertura dell’ Ospedale non solo offrirà maggiori servizi sanitari ma questa grande opportunità si traduce in uno stimolo indispensabile per l’economia della nostra area interna ad iniziare dai posti di lavoro fino ad arrivare alla generazione di un vero indotto. La vera formula per tamponare il fenomeno dello spopolamento.



E’ doveroso da parte mia ringraziare il Presidente Bardi, il Direttore dell’Asp Luigi D’Angola, l’Assessore uscente alla sanità Rocco Leone ma anche tutti coloro che hanno sostenuto con forza questa battaglia a partire dal Dott. Cardone e i Medici di Medicina Generale non solo di Muro Lucano, gli infermieri, fino ad arrivare alla Protezione Civile, alle associazioni e alle Comunità del Marmo Platano che hanno fatto sentire in maniera forte il loro sostegno. Un grazie anche ai Sindaci dell’Area Interna ovvero Bella, Baragiano, Balvano, Castelgrande, Ruoti e Pescopagano che nella progettualità hanno contribuito affinché l’hub di telemedicina prendesse vita nella struttura di Muro Lucano.



Ho iniziato già le interlocuzioni con il nuovo Assessore alla Sanità della Regione Basilicata Francesco Fanelli che ha manifestato grande disponibilità e soddisfazione per l’obiettivo raggiunto.



Si apre un grande futuro per la sanità lucana, per Muro Lucano e l’intera area.