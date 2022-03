Il 15 novembre 2021, un movimento franoso in Via Roma, nel centro abitato di Castronuovo di Sant’Andrea, ha messo in pericolo la sicurezza di una ampia zona abitata con il conseguente sgombero di 13 famiglie, con persone anziane e disabili, alloggiate presso amici e parenti.

A distanza di circa quattro mesi, nonostante i diversi sopralluoghi di tecnici del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Difesa del Suolo ed Autorità di Bacino e quant’altro ed il riconoscimento di interventi di “somma urgenza”, nulla di concreto è stato fatto!

Noi cittadini, ci chiediamo, cosa significa intervenire allora per somma urgenza!

Quali sono gli interventi che le Istituzioni preposte devono mettere in campo!

Come tutelare un territorio e metterlo in sicurezza, senza far gravare sui cittadini coinvolti i relativi disagi, atteso l’ inerzia delle Istituzioni preposte ad agire celermente, così come si dovrebbe!

Sono queste alcune delle domande che noi cittadini ci poniamo e che, tuttavia, restano senza risposta!

Il Ns è un territorio sicuramente difficile quanto fragile e se in passato si è riuscito, con diversi interventi di consolidamento, a metterlo in sicurezza, da anni nonostante i solleciti delle Amm/ni Com.li che si sono susseguite, non vi è stato alcun intervento da parte degli Uffici Regionali preposti.

Cosa si aspetta!... Forse i disastri per intervenire?!

Eppure, le Istituzioni sono fatti di persone e le persone sono anche quelle che vivono i disagi, allora probabilmente manca qualcosa tra loro che li fa meglio dialogare e dialogare significa, per chi ha responsabilità di governo, maggiore credibilità, più efficienza, meno burocrazia, e forse anche più sensibilità e più umanità nelle azioni che si devono mettere in campo!

Lo scrivente rimane critico sui modi e i tempi di intervento in una situazione di emergenza, sia con riferimento ai lavori per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi, sia per quanto riguarda il rapporto con le famiglie sgomberate.

Sono consapevole delle difficoltà di queste famiglie, perché tre di esse sono miei congiunti, tra l’altro, con persone portatori di grave disabilità nel loro nucleo, che sono state sgomberate dalle proprie abitazioni e vivono, con disagio, in ambienti non adatti alle loro esigenze, tutte le criticità e i ritardi della Pubblica Amm/ne!

E con riferimento a queste famiglie, si vuole rimarcare anche l’assenza delle Istituzione in ordine al fatto che ad oggi non vi è stata alcuna iniziativa relativa ad eventuali contributi a favore di queste famiglie sgomberate che autonomamente hanno provveduto alla loro sistemazione, sostenendo, oltre al disagio, anche ulteriori spese a proprio carico.

Forse sarebbe stato meglio, al momento dello sgombero, di esigere dal Comune che ha adottato i relativi provvedimenti, una sistemazione a carico delle Istituzioni, in ambienti confacenti alle loro esigenze!

Per questi motivi, nel denunciare le inadempienze succitate, si chiede alle Autorità in indirizzo solleciti e credibili interventi risolutivi, connessi e conseguenti alla frana in oggetto, senza ulteriore indugio.



Romeo Graziano

-Copia della presente è stata inviata a:

-Al SINDACO DEL COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA(PZ)

-Al Sig. PREFETTO di POTENZA

-Al Sig. PRESIDENTE della REGIONE BASILICATA

-Al PRESIDENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE della Regione Basilicata