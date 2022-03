Ci lascia all’età di 88 anni Mario Arbia, per oltre mezzo secolo dirigente del Partito Comunista e sindacalista della CGIL di Castronuovo. E’ quanto comunica in una nota Giovanni Soave, già segretario regionale dei Comunisti italiani di Basilicata. “Mario – afferma Soave – ha sempre lottato per la libertà, per la difesa del lavoro e per l’emancipazione della classe sociale meno abbiente. Da amministratore del Comune di Castronuovo e non solo ha saputo con fermezza affrontare le problematiche locali, ma al tempo stesso ha sempre mostrato un occhio vigile ed attento verso le questioni regionali e nazionali. Nell’ultimo periodo – continua Soave – era molto preoccupato e colpito dalla situazione politica ed economica in primis della nostra regione, ma anche dell’intera nazione. Oggi la comunità di Castronuovo e tutto il territorio del Senisese perdono non solo un valido amministratore, ma anche una gran brava persona che ha speso con entusiasmo e convinzione tutte le sue energie per lo sviluppo e la crescita del suo paese e dell’intero circondario. Un forte abbraccio - conclude Soave - va a tutta la sua bella famiglia. Ciao Mario, Buon viaggio caro Compagno”.