“Negli anni ci siamo abituati alla incoerenza delle posizioni del Movimento 5 stelle. Nei territori, come a livello nazionale, non fanno più notizia i cambi di posizione continui che hanno snaturato tutte le posizioni originarie dei grillini. Ci sono, però, questioni sulle quali questo atteggiamento ondivago e questa camaleontica attitudine a dire quello che si vuole per poi cambiare idea il giorno dopo non può essere tollerata”. Così il sindaco di Moliterno e responsabile regionale enti locali di Italia Viva, Antonio Rubino che spiega: “Il voto del senatore lucano del Movimento 5 stelle, Vito Petrocelli, contro la risoluzione unitaria che condanna l'aggressione Russa all'Ucraina e prevede gli aiuti a Kiev, è uno ‘schiaffo’ a quel sentimento di ferma condanna che il Governo e la Ue stanno esprimendo nei confronti dell’aggressione militare della Russia di Putin a uno stato sovrano. Il voto di Petrocelli, che è il presidente M5s della Commissione esteri del Senato, è grave anche perché non in linea con quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che come è noto è anche egli del Movimento 5 stelle”. “Se Petrocelli non prendesse con nettezza le distanze dalle posizioni di Putin è giusto chiedere le sue dimissioni dalla carica di presidente della Commissione. Infine, è utile alle valutazioni politiche anche in Basilicata, un approfondimento della riflessione per chi ritiene utile una alleanza con i 5 stelle. È opportuno che sui valori non si abbiano tentennamenti, chi auspica apparentamenti con i grillini cominciasse a prendere le distanze da tali pericolose derive”, conclude l’esponente di Italia Viva Basilicata, Rubino.