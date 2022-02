“L’occasione offerta dalle ingenti risorse di cui dispone il Pnrr, anche in relazione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, deve essere colta appieno in Basilicata in modo da annullare per davvero ed una volta per tutte le ‘distanze’ tra territori. Ecco perché vanno considerate in una logica prioritaria le esigenze che emergono dalle Aree e valutare di procedere ad un tempestivo ed efficace coinvolgimento delle stesse per dare la migliore attuazione possibile al Piano”.



È il contenuto di una lettera che i sindaci dei di Stigliano, Francavilla in Sinni, Tolve e Bella, (rispettivamente Comuni Capofila delle Aree Interne della Regione Basilicata “Montagna Materana”,“Mercure Alto Sinni Val Sarmento”, “Alto Bradano” e “Marmo Platano”) hanno indirizzato al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, all’assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone, al consigliere scientifico Pnrr Basilicata, Gianpiero Perri, e, per conoscenza, al presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardo.



“Le Aree Interne – spiegano i sindaci chiedendo l’intervento dei referenti istituzionali in indirizzo – rappresentano quei territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali, che, però, coprono una superficie rilevante dell’intera regione e riguardano un numero notevole della popolazione. Tra i servizi essenziali per i quali è necessario azzerare il gap rispetto ad altre aree, insieme alla mobilità e all’istruzione, è annoverata la salute, ovvero quel servizio di cui è chiamata ad occuparsi la Missione6/Componente 1 del Pnrr”.



La missiva si conclude con l’auspicio che queste istanze possano trovare “pronta condivisione”.