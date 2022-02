Si è tenuta ieri, venerdì 4 Febbraio, l’assemblea regionale di Articolo Uno Basilicata.L’assemblea ha eletto, all’unanimità, per acclamazione, Mariagrazia Manzella, come Presidente d’Assemblea. “Un incarico conquistato sul campo e a pieni voti – ha comment... -->continua

“Circa 50 milioni di euro per il rinnovo di quasi tutta la flotta lucana di treni, fra risorse recuperate dalla vecchia programmazione e Pnrr. La Regione ha posto sul tavolo della trattativa con Trenitalia risorse importanti che consentiranno di avviare in pri... -->continua