"Ieri una bella giornata di politica all’assemblea di Articolo Uno Basilicata.” Così Carlo Rutigliano, Segretario Regionale di Articolo Uno Basilicata, commentando l’assemblea regionale del partito tenutasi ieri, venerdì 4 Febbraio. "Innanzitutto - ha proseguito - voglio mandare un grande abbraccio a Mariagrazia Manzella, che abbiamo eletto Presidente della nostra assemblea. Un incarico conquistato sul campo e a pieni voti, il giusto riconoscimento di un impegno politico appassionato, competente, straordinario."



Al centro della discussione la fase politica nazionale e regionale all’indomani dell'elezione del Presidente della Repubblica, la partecipazione alle Agorà organizzate del Partito Democratico e la presentazione della nuova Segreteria Regionale.



"La sfida che abbiamo davanti - ha ricordato Rutigliano - è portare la nostra storia dentro un tempo nuovo, un tempo che offre uno spazio al nostro impianto di valori. Dopo l’ubriacatura neoliberista, dopo anni in cui si è pensato che il mercato potesse risolvere tutto da solo dentro la crisi pandemica si apre lo spazio per un messaggio diverso. Una nuova fase in cui solidarietà, integrazione, inclusione, diventano valori più facili da affermare, una fase in cui la domanda di protezione che viene dalle persone si declina come richiesta di universalità e di tutela dei beni collettivi.



Credo che questo tempo ci offra uno spazio politico, anche in Basilicata, dove abbiamo il dovere di farci trovare pronti di fronte ad una destra incapace di garantire futuro alla Basilicata e rispetto per le sue Istituzioni. La situazione in ARPAB ne è l’esempio. Che il direttore generale si trovasse nel suo ufficio pur essendo sottoposto ad isolamento domiciliare è un fatto di una gravità inaudita. L’ultimo di una lunga serie, dalle offese a Gino Strada a provvedimenti e comportamenti che nulla hanno a che vedere con l’interesse generale. Abbiamo chiesto al Presidente Bardi che per rispetto ai cittadini lucani venga rimosso immediatamente. Ogni minuto che passa senza che accada è un minuto di troppo.



Come abbiamo detto in questi mesi parteciperemo alle Agorà che sta organizzando il Partito Democratico di Basilicata. Lo facciamo consapevoli che l’ambizione di costruire qualcosa di più grande di noi non va solo raccontata nelle intenzioni, ma va praticata nella realtà. Nel frattempo dobbiamo impostare un’agenda politica per la primavera. Dobbiamo farlo a partire dalla nostra capacità di avere la testa sulle questioni di merito e i piedi ben piantati sul territorio e nella società.



E’ con con questo spirito che abbiamo lavorato alla costruzione della segreteria regionale. Una segreteria composta su due binari: uno tematico, con deleghe sui singoli capitoli della nostra agenda, e l’altro legato al territorio, con l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza in ogni area della regione e la nostra capacità di coinvolgimento e relazione. Ne fanno parte tanti amici, vecchi e nuovi. Una squadra che attraversa generi, generazioni e territori diversi. A loro va il mio grazie più sincero. Il potenziale enorme di generosità, di gratuità, di passione, di competenze di cui dispone Articolo Uno è la nostra più grande forza.



In politica si vince solo come comunità, come collettivo, come squadra. Sono sicuro che Articolo Uno saprà essere ognuna di queste cose.” Ha concluso il segretario.





Di seguito la composizione della segreteria:



Altamura Potenza Città

Andrisani Matera Città

Armento Funzioni Pubbliche

Bellitti Collina Materana e Metapontino

Blasi Forum Donne

Chiriaco Transizione Ecologica e Sostenibilità

Coviello Politiche per la famiglia, infanzia ed adolescenza

De Carlo Vulture Melfese

Errico Sport

Fedeli Terzo Settore ed Associazionismo

Giordano Missione Giovani

Giosa Diritti e Politiche di Parità

Lo Re Infrastrutture

Lorenzo Vicesegretario, Area del Potentino

Marchisella Vicesegretaria, Grassanese

Maroscia Salute

Marrese Rete Amministratori

Paradiso Politiche Agricole

Perrone Aree Interne

Romaniello Lavoro e Politiche di Sviluppo

Sassano Val D’Agri

Soave Memoria e Antifascismo

Triunfo Istruzione, Università, Ricerca