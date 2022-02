La Voce della Politica

4/02/2022 - Progetto impianto eolico a Venosa, precisazioni su sentenza Tar

“La sentenza con la quale il Tar ha annullato il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dal governo regionale con delibera n. 215 del 19 marzo 2021 non comporta in nessun modo l’autorizzazione per la Crossenergy spa a costruire un impianto di produzione di en...-->continua

4/02/2022 - Carlucci (M5S): 'Chiedo la rimozione del dg di Arpab per la sua condotta'

Avrei voluto non ottenere nuove prove a sostegno dell’inadeguatezza del direttore generale di ARPAB Antonio Tisci, di cui già pochi mesi fa avevamo denunciato la totale non aderenza al cruciale ruolo ricoperto. Una inadeguatezza rispetto a cui i diretti resp...-->continua

4/02/2022 - Arpab, dichiarazione del coordinamento donne di Cgil Cisl Uill

“Il coordinamento donne di Cgil Cisl Uil della Basilicata esprime profondo disappunto in merito alle condizioni di lavoro e al clima di tensione, che riguarda in particolare cinque lavoratori e lavoratrici, determinato dal direttore dell’Arpab, come segnalato ...-->continua

4/02/2022 - Basilicata. Visita del Colonnello Ciro Maddaluno al Presidente Bardi

L’Esercito italiano conferma l’impegno a servizio delle Istituzioni lucane anche in questo difficile momento di pandemia. La stretta collaborazione instauratasi nella battaglia contro il Covid19, in linea con le direttive nazionali, è un prezioso aiuto. Grazie...-->continua

4/02/2022 - Pd Senise: il vademecum come strumento di partecipazione e responsabilità

All’interno del nuovo direttivo del Partito Democratico di Senise abbiamo avviato i lavori per contribuire al cantiere programmatico per la Basilicata, messo in piedi dalla nuova segretaria del PD regionale e che coinvolgerà tutti gli iscritti del nostro circo...-->continua