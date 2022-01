Medici messi nell’impossibilità di poter operare in scienza e coscienza, migliaia di decessi non figli del Covid, ma di scellerate linee guida che hanno tra l’altro contribuito ad intasare ospedali e Pronto Soccorso. Se così stanno le cose, ed è indubitabile che stiano ... -->continua

15/01/2022 - Ex Blutec, Evangelista:''Bene l’accordo con la MA per la transizione occupazionale di 27 lavoratori''

“L’accordo per l’assunzione dei 27 lavoratori ex Blutec alla MA dopo anni di lotte e sacrifici chiude in maniera positiva una lunga vertenza: ora si può guardare con fiducia al futuro grazie alla solidità e al know-how di un gruppo industriale come CLN”. Così ...-->continua