Paesi deserti, ragazzi chiusi in casa e segnati dalla paura. E' un evento pandemico catastrofico che, tra le altre cose, ha determinato rapporti umani deteriorati, amicizie messe in bilico, occhi tristi e famiglie sempre più chiuse in se stesse. Ogni persona sta perdendo la... -->continua

13/01/2022 - Zes, Cupparo: la verità sull’eredità della Giunta Pittella

“L’eredità che la precedente Giunta Pittella ci ha lasciato in materia di aree ZES è pesante: l’individuazione delle aree ZES di Tito e di Jesce La Martella è avvenuta per l’80 per cento in aree di campagna prive di infrastrutture e di conseguenza non utilizza...-->continua