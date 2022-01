Una bellissima partecipazione presso la struttura ospedaliera di Muro Lucano da parte della popolazione pediatrica proveniente da tutta la provincia di Potenza.

Un’importante iniziativa, la prima in Basilicata dopo le attività organizzate nella tenda del Qatar, che vede ancora una volta protagonista la struttura ospedaliera di Muro Lucano.





Sono estremamente orgoglioso della macchina organizzativa che dimostra sempre di più competenza e professionalità riconosciuta dalla stessa ASP che ringrazio per la fiducia e la preziosa collaborazione.





Oggi, anche la Befana è venuta a far visita ai nostri piccoli vaccinandi ai quali, abbiamo consegnato il diploma di “Grande Coraggio”.





Grazie come sempre al grande lavoro della Protezione Civile in sinergia con i Medici di Medicina generale, gli infermieri, i tecnici informatici, l’Avis con i ragazzi del Servizio Civile ed infine a tutta la mia Amministrazione: una grande squadra, una famiglia a servizio delle nostre comunità.



Entro fine gennaio replicheremo questa giornata per il richiamo, ma anche per quei bambini che con coraggio vorranno ricevere la prima dose.



Il SIndaco

Giovanni SETARO