Dal 1° gennaio di quest’anno si potrà procedere puntualmente alla presentazione delle domande per la richiesta di carburante agricolo agevolato sulla piattaforma Sistema Informativo agricolo (SIA-RB) della Regione Basilicata. È quanto stabilisce la delibera n. 1053, approvata dalla Giunta regionale lo scorso 28 dicembre, su proposta del vicepresidente e assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Fanelli.



Inoltre, dal 2022 l’intero procedimento per l’assegnazione del carburante agricolo sarà digitalizzato, andando incontro alle istanze di semplificazione e trasparenza. La registrazione degli scarichi sarà a cura dei titolari dei depositi.







Tutte le indicazioni per le varie fasi, dalla richiesta alla registrazione degli scarichi, sono disponibili sulla pagina dedicata all’assegnazione di carburante agricolo del portale SIA-RB al seguente link: https://agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-agricoltura/utenti-motori-agricoli/







È disponibile anche un servizio di assistenza, contattabile sia a mezzo mail all’indirizzo siarb@assistenza.regione.basilicata.it, oppure ai numeri 0971.668051, 0835.284273, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì.