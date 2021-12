Fondi ai Comuni lucani per adeguare gli strumenti urbanistici attraverso l’adozione del Regolamento urbanistico e del Regolamento edilizio. Il Dipartimento regionale all’Ambiente ed Energia ha dato corso all’erogazione dei contributi richiesti al Comune di Gorgoglione (15.49... -->continua

La sezione di controllo della Corte dei Conti della Basilicata, nei giorni scorsi, ha disposto la parifica parziale per il rendiconto regionale 2019/2020, riscontrando così una serie di violazioni e difformità. Quello che balza subito agli occhi è il mancato c... -->continua

Antonio Rizzo, da poco confermato sindaco di Viggianello per il secondo mandato consecutivo e presidente dei giovani primi cittadini Anci Basilicata, a soli 31 anni, è stato anche eletto come consigliere della Provincia di Potenza: con 5.439 preferenze è stato... -->continua