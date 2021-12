Il Sindaco Pittella e l’assessore Nasti hanno inviato, questa mattina, una lettera al neo Direttore Generale della ASP di Potenza, Dott. Giampaolo Stopazzolo, formulando le congratulazioni per l’incarico ricevuto e dargli il benvenuto in terra di Lucania.



Nella stessa Pittella e Nasti chiedono al dott. Stopazzolo la fornitura dell'attrezzatura e del personale necessario per l’esame dei tamponi molecolari mediante modalità PCR-Test da eseguirsi presso il POD di Lauria.



Tanto al fine di alleggerire il carico diagnostico sul POD di Chiaromonte e permettere ai cittadini che afferiscono all’USCO di Lauria, di ricevere l’esito del tampone in tempi molto più rapidi.



L’amministrazione lauriota precisa che, presso detta USCO, afferiscono le popolazioni di vari Comuni, quali Maratea, Trecchina, Nemoli, Rivello, oltre che di Lauria, motivo per cui l’accoglimento della suddetta richiesta, non potrà che costituire una importante risposta per tutta questa vasta area territoriale, attesa la necessità di accorciare i tempi di attesa che, di fatto, paralizzano scuole, uffici e la comunità tutta.