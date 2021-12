“Lega radicata sul territorio e presente negli enti locali: è questo il dato che ci hanno consegnato le elezioni amministrative di alcune settimane fa e le elezioni provinciali di sabato. Sono soddisfatto per la rielezione del consigliere provinciale di Matera, Nunzio Carriero, e per lo straordinario risultato ottenuto in Provincia di Potenza. Qui la Lega, seconda forza politica in assoluto, è ampiamente la prima di tutto il centrodestra, con l’elezione di ben due consiglieri provinciali, Giovanni Barbuzzi e Michele Lioi”. Così, in una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe.



“Questa tornata elettorale di secondo livello, in cui a esprimere il voto sono stati i sindaci e i consiglieri comunali, ci dà la dimensione di quanto la Lega e il centrodestra abbiano rappresentanze consolidate nei municipi lucani. Il voto che ci è stato accordato non può più essere definito solo come un bisogno di avvicendamento di donne e uomini alla guida degli enti locali, in alternativa agli amministratori precedenti. Ma anche come una consapevole scelta di campo degli elettori che premia la nostra proposta politica fondata sui cardini della concretezza, della trasparenza e dell’assoluta fedeltà al vincolo di fiducia giunto dalle urne. Fiducia che ricambiamo e ricambieremo con umiltà, lavoro, risposte tangibili e di prospettiva. Dunque, le elezioni provinciali sono state un tagliando davvero positivo per la Lega che, come ogni macchina che si rispetti, deve mettersi in carreggiata meglio e più forte di prima”.