Il rinnovo dei Consigli provinciali di Potenza e Matera confermano indiscutibilmente la determinante

presenza di Forza Italia nei territori. Non posso che ringraziare i candidati che hanno affrontato la campagna

elettorale con spirito d’abnegazione e orgoglio e i numerosi Consiglieri Comunali, Assessori e Sindaci azzurri

che hanno sostenuto le nostre liste con il loro voto. Il mio augurio di buon lavoro, da Vice Coordinatore

Regionale di Forza Italia, va agli eletti. Rappresentare le comunità della Basilicata con dignità e decoro, avere

visione politica, consolidare il partito e la coalizione con equilibrio e disponibilità, sono le nostre prerogative.

La squadra c’è, le capacità sono riconosciute, dobbiamo solo lavorare come stiamo facendo e confermare la

nostra vitalità. Abbiamo dimostrato il nostro valore in passato, lo continueremo a dimostrare in futuro,

sempre con lo stesso entusiasmo, sempre al servizio delle cittadine e dei cittadini lucani.



Vice Coordinatore Regionale Forza Italia

Avv. Giuseppe Mariani