Si concluderà domani martedì 14 dicembre a Potenza il tour divulgativo, promosso dalla Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali, sul nuovo avviso pubblico “Primo insediamento in agricoltura 2021”, finanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) Basilicata 2014-2020, per un importo complessivo di 15 milioni di euro. Appuntamento fissato alle 17 nel Centro Sociale Malvaccaro.



Intanto, questo pomeriggio, sempre alle 17, è prevista la tappa di Viggiano, a Piazza Coperta, in via Santa Anastasia.



Nell’evento conclusivo di Potenza saranno snocciolati tutti i dati raccolti negli undici incontri organizzati sul territorio, puntando l’attenzione sulle buone pratiche e le esperienze dirette di altri beneficiari, in vista del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione del 18 gennaio prossimo. Si tratta soltanto della prima fase, propedeutica alle altre, che porterà alla graduatoria finale e quindi alla concessione degli aiuti.



“Abbiamo girato nei territori e incontrato tanti ragazzi – sottolinea il vicepresidente e assessore al ramo, Francesco Fanelli - per intercettare i bisogni dei più giovani. È stata una scelta strategica quella di dotare questa misura di più risorse, per rivitalizzare le aree interne della nostra regione e facilitare il ricambio generazionale in agricoltura. Abbiamo concertato questo bando con le organizzazioni professionali agricole, scegliendo di sburocratizzare al massimo le procedure. Per questo chiediamo anche ai giovani un cambio di passo. È il momento di credere nelle proprie potenzialità mettendo in campo progetti di qualità, centrando gli obiettivi dell’avviso e ricordando che solo i progetti migliori saranno premiati”.



Per favorire la massima pubblicità alla conoscenza del bando, i contenuti degli incontri saranno consultabili e scaricabili sul sito europa.basilicata.it/feasr e tradotti simultaneamente anche nella lingua dei segni per garantire parità di accesso alle persone con deficit uditivo.



Per la partecipazione in presenza è consigliabile la prenotazione a causa di una limitazione dei posti per il rispetto sulla normativa anti Covid. Il link è: http://europa.basilicata.it/feasr/misura-6-1-bando-2021-incontri-territoriali