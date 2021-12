“Abbiamo ascoltato con piacere che molti hanno compreso che la risoluzione Politica è l’unica strada possibile”.

L’Associazione di Coordinamento delle Imprese di pesca e il Consorzio Turistico di Maratea hanno partecipato all’incontro tra i Sindaci della Valle del Noce, il Governatore Bardi e gli assessori Cupparo e Rosa.

Abbiamo assistito ad un confronto serrato tra chi difendeva la legittimità del provvedimento amministrativo “VINCA”, e chi invece sosteneva che un’azione di contrasto di tipo Politico è l’unica strada possibile per scongiurare la riapertura dell’impianto di trattamento di rifiuti speciali di S.Sago.

Esprimiamo cauto ottimismo dopo aver ascoltato le parole del Governatore Bardi, che in ottemperanza dell’appello dei Sindaci, Iorio, Pittella, Di lascio e Stoppelli sulla necessità di attivarsi Politicamente, ha individuato nell’interlocuzione con il Presidente della Giunta Regionale di Calabria Occhiuto, l’unica via per determinare una posizione collegiale Politica di contrasto alla riapertura dell’impianto di S. Sago.

In estrema sintesi, siamo convinti che nelle parole del Governatore e degli Assessori Cupparo e Rosa, si scorga la volontà di ascoltare il grido di allarme delle Comunità del Fiume Noce e dell’alto Tirreno Cosentino, e che tutti siano impegnati nella ricerca della soluzione della crisi.

Allo stesso modo, dichiarano Salerno e Chiappetta, saremo spettatori attenti dell’attivazione del processo Politico che gli esponenti della Giunta Regionale di Basilicata hanno auspicato oggi per la sospensione dell’efficacia della valutazione di Incidenza che ha dato parere positivo nei riguardi della riapertura dell’impianto di S. Sago”.

Ci aspettiamo che l’azione abbia come base di partenza l’approvazione della mozione che chiede la sospensione della Vinca, presentata al Consiglio Regionale di Basilicata a firma di un folto numero di consiglieri e grazie all’interessamento del Vice Presidente Mario Polese sempre molto attivo sul tema.



Associazione Impresa di Pesca

Manuel Chiappetta



Consorzio Turistico Maratea

Biagio Salerno