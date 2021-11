Il Consiglio regionale della Basilicata, a margine dell’approvazione del Collegato alla legge di stabilità, ha licenziato alla unanimità tre ordini del giorno presentati dal consigliere regionale del M5s, Gianni Perrino.



Con il primo si impegna la Giunta regionale a stanziare le risorse necessarie per far fronte all’emergenza abitativa delle famiglie sottoposte a sgombero a causa di problemi strutturali degli immobili Ater nel comune di Irsina, e a porre in essere tutti i necessari interventi per mettere in sicurezza e nuovamente agibili gli immobili ad oggi sgomberati.

Con il secondo si impegna la Giunta a stanziare le risorse necessarie per far fronte alle emergenze abitative delle famiglie sottoposte a sfratti a causa di problemi strutturali degli immobili dovuti alle frane di Pomarico e Castronuovo di Sant’Andrea del 14 e 15 novembre scorsi e a porre in essere tutti i necessari interventi per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi franosi.



Con il terzo ordine del giorno si impegna la Giunta regionale a valutare l’integrazione delle funzioni della Fondazione regionale Lucana Film Commission, in maniera da indirizzarne l’evoluzione in Fondazione Lucana Film and Game Commission, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Le Game commision – si legge nel dispositivo – sono strumenti operativi di raccordo tra le case di produzione, le istituzioni locali e il territorio che, attraverso il connubio videogiochi-turismo, metterebbe al centro i turisti e la capacità di creare empatia e coinvolgimento tra i viaggiatori e luoghi che visitano. Esperienze fisiche e digitali innescherebbero un cortocircuito virtuoso tra esperienza sul posto e le fasi pre e post visita”.