Come Partito Democratico di Lauria non possiamo non evidenziare che l’evento "AVVICINA", del prossimo 28-30 Novembre A Lauria, dimostra ancora una volta la volontà di dare centralità a un territorio cerniera quale il nostro ed evidenzia il valore aggiunto di avere un Sindaco Senatore che può affrontare le questioni in più contesti e a favore di un unico obiettivo "la crescita del territorio". Infatti, in questi 3 giorni, saranno presenti nel nostro comune una delegazione del gruppo al Senato del PD, di cui fa parte anche il nostro Sindaco, che si interfaccerà con le realtà territoriali cercando di recepire le istanze provenienti dal basso e meritevoli della dovuta attenzione. Tra queste il PNRR, fondamentale in merito alle prospettive di sviluppo che devono tenere dentro scuola-innovazione-formazione-sociale-sanità--logistica e sviluppo industriale, e la tematica delle aree interne sulle quali come partito pretendiamo venga inserita Lauria, vista la sua posizione ed estensione con diverse periferie, equivalenti a paesi montani, in aree interne escluse da uno strumento di programmazione fondamentale.

Confidando nell'azione del gruppo PD al senato, come partito crediamo sia giunto il momento di restituire la giusta dignità ad un'area, e a uno dei paesi più grandi e più estesi della Basilicata, che ha la necessità, più che mai nella fase attuale, di poter fruire a pieno titolo di importanti strumenti di programmazione posti in essere dal governo nazionale.







Il coordinamento cittadino

Segretario Attilio Grippo