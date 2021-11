Il Comune di Potenza ha aderito al progetto di ANPR, Anagrafe nazionale della popolazione residente e quindi, a partire dal 15 novembre, sarà possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un compone... -->continua

17/11/2021 - Centrosinistra "Insieme - Bernalda è Metaponto" su dimissioni 5 assessori

Con un atto senza precedenti nella storia bernaldese, i cinque assessori comunali si sono dimessi dalla carica di consiglieri per lasciare spazio ai non eletti.

Loro non sono “traditori di popolo”, anzi... Il sindaco, fingendosi sorpreso per quella che era...-->continua