Positivo l段ncontro avuto oggi con il Sindaco Guarente per esaminare le problematiche che riguardano il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori e delle inadempienze del servizio del trasporto urbano.



Abbiamo appreso che in data 28 ottobre stato emesso l誕tto di liquidazione, in anticipo ai 60 giorni previsti, da parte del Comune di Euro 554.194,28 a favore di trotta bus per il pagamento del corrispettivo del mese di agosto per favorire l段ntervento di pagamento degli stipendi del mese di settembre.



L段mpegno del Sindaco quello di cercare di intervenire con sollecitudine ai pagamenti dei futuri corrispettivi, dopo presentazione delle fatture da parte di Trotta, in un arco temporale che possa mettere al sicuro la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.



Come Uiltrasporti abbiamo sottolineato che i lavoratori non possono subire situazioni di sofferenza da parte di aziende che non riescono ad avere un normale badget sufficiente per garantire gli impegni contrattuali sottoscritti.



Il Sindaco, con l誕usilio dei dirigenti dell置fficio trasporti, ha messo sul tavolo un memorandum completo e articolato su tutte le iniziative che l但mministrazione comunale, a seguito di segnalazioni e pressioni da parte dei cittadini e delle Organizzazioni sindacali, ha messo in campo nei confronti della Trotta bus e che, a tutt弛ggi, sono ancora in attesa di risposte.



E veramente una situazione paradossale se non si hanno risposte a richieste precise e puntuali fatte dalla stazione appaltante nel rispetto del contratto in essere.



A tal riguardo, considerato che il 30 novembre scade l誕ttuale contratto, si convenuto di interpellare la regione Basilicata perch possa dare dovuti chiarimenti sul prosieguo che potrebbe trovare soluzione in una ulteriore proroga, affidamento del servizio ad altro soggetto, Manifestazione di interesse con avvio di nuova Gara.



In fine, proprio per la complessit dei problemi messi sul tavolo, si deciso di incontrarsi periodicamente per seguire con puntualit le problematiche discusse e trovare soluzioni che possano garantire tranquillit ai lavoratori e un efficiente servizio ai cittadini.



Il prossimo incontro si terr nella prima quindicina del mese di novembre prossimo.







Segretario Regionale Generale Uiltrasporti Basilicata



Antonio Cefola