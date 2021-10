Il 4 e il 5 novembre nella Sala Inguscio della Regione Basilicata l’assessore incontrerà i primi cittadini di 45 comuni lucani per affrontare le problematiche legate alla sostenibilità dei servizi su gomma della mobilità locale



Nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 novembre, l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra incontrerà in più sedute, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, i sindaci dei 45 Comuni lucani interessati dal Trasporto pubblico locale urbano, per affrontare i problemi legati alla sostenibilità dei servizi su gomma in relazione ai costi e alle percorrenze. Nel corso delle sedute plenarie verrà inoltre illustrata la riforma del Tpl in corso, che avrà ricadute positive anche sul trasporto urbano.



“Conosciamo il tema e possiamo affermare che da troppi anni il corrispettivo chilometrico dei trasporti urbani è del tutto insostenibile per le aziende”, ha commentato l’assessore Merra nell’annunciare gli incontri che si terranno il 4 e il 5 novembre prossimi. “Avendo messo mano al trasporto extraurbano - ha continuato Merra - nella visione sinergica e complessiva del servizio non abbiamo dimenticato l’importanza del trasporto urbano di tutti quei comuni che offrono, anche grazie al contributo regionale, questo servizio alla comunità”.